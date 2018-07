La foto usada por los dermatólogos para alertar sobre los peligros del sol

Son bien son conocidos los efectos que causa la constante exposición del sol en la piel sin protección, sin embargo a los dermatólogos se les hace cuesta arriba concientizar a la población al respecto. Pero en el último tiempo apareció una imagen sumamente clara que es utilizada para que no queden dudas al respecto.

Bill McElligott es un nombre bien conocido por los dermatólogos de todo el mundo, ya que una foto de su rostro se está utilizando con el objetivo de concientizar a sus pacientes de los peligros de la exposición al sol, según consignó 20 Minutos.

Este canadiense se hizo la foto cuando tenía 69 años, y exhibe el lado izquierdo de su rostro totalmente arrugado y deteriorado, muy diferente al lado derecho, que muestra un envejecimiento natural.

El motivo de esta diferencia radica en que McElligott fue conductor de camión durante 28 años, y en todo ese tiempo, el lado izquierdo de su cara estuvo expuesto a los rayos solares, mientras que el derecho no.

El caso se hizo famoso cuando fue publicado hace unos años en el prestigioso The New England Journal of Medicine. Los dermatólogos recuerdan que incluso a través de un vidrio, el sol puede provocar graves daños en la si no se utiliza protección solar adecuada.