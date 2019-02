La historia del granadero que se emocionó frente al retrato de San Martín en San Lorenzo

Darío Benítez es un joven granadero que participó el domingo pasado de los actos de la ciudad de San Lorenzo y se emocionó cuando descubrieron un cuadro del General San Martín.

La fotografía del granadero con lágrimas en su cara tomada el domingo pasado en el Convento de San Carlos se convirtió en viral y ahora también el video del joven misionero explicando sus sensaciones en el acto de la provincia de Santa Fe.

LA EMOCIÓN DE UN GRANADERO

Compartimos una imagen poco frecuente:

Se trata de la fotografía de un Granadero emocionado durante el descubrimiento del retrato del Libertador en el Convento de San Carlos, San Lorenzo el pasado fin de semana. pic.twitter.com/LTgPIobdy6 — Granaderos a Caballo (@Granaderosarg) 7 de febrero de 2019



“Tuve el privilegio de ir a la ceremonia del bautismo de fuego de nuestro regimiento en Santa Fe, donde participé del descubrimiento de un cuadro del general”, contó Benítez.

En un video subido a las redes de los granaderos, Darío sostuvo que no pudo contener la emoción "al verlo" a San Martín.

"Es cierto lo que dicen, que los granaderos no se mueven. Cumplí con el rol de no moverme, pero las lágrimas no las pude contener”, aclaró.

Por último, agradeció los comentarios y “me gusta” que recibió en las redes sociales.