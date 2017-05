La idea del cuadro de la enfermera, ¿inspirada en Rosario?

Rara vez aceptó hablar públicamente, dijo que era casada, que no tenía hijos, y negó confesar cuánto le pagaron por la foto.

La sesión fotográfica duró una tarde. El autor de la idea dijo que la empresa "Taranto" no lucró con la distribución mundial de esa imagen sino que "la regaló a hospitales, maternidades, clínicas, etcétera".

El hombre reveló en una entrevista de Paralelo 38 que la chispa se le encendió en 1953, mientras visitaba por su trabajo un hospital de Rosario. "La sala estaba atestada, y cada tanto una enfermera pedía, sin éxito, silencio. Entonces se me ocurrió crear una imagen elocuente que cumpliera la misma función”, contó.

