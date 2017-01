La importancia de la estimulación temprana en los primeros años de vida

El responsable de la conducción del tratamiento es un profesional especializado y formado para dicha tarea. Este trabajo se realiza en el seno de un equipo interdisciplinario que sostiene, por fuera de la escena terapéutica al terapeuta único evitando de este modo someter al niño y a su familia a excesivas intervenciones que no benefician al desarrollo.

Este tratamiento se indica cuando el niño presenta alguna desviación de las pautas esperables para su edad cronológica. En el caso de los niños prematuros los mismos requieren un seguimiento más estricto y solamente se indica tratamiento en aquellos que no cumplan con las pautas mencionadas anteriormente, teniendo en cuenta su Edad Corregida.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo