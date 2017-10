A días de cumplir 100 años Cándida Frutos tiene un triple regalo. El primero es que podrá votar en las generales del 22 de octubre después de haber sido retirada del padrón en las Paso, algo que ella reclamó. El segundo es que le festejan el Día de la Madre Peronista en la Unidad Básica Cristina Conducción de Rosario. Y el tercero es que la propia Cristina Fernández de Kirchner le mandó un video con sus saludos.

“Dios mio, yo no sé si voy a llegar a cumplir 100 años”, dice la ex presidenta en su mensaje y cuenta: “Sé que me querés mucho, gracias, algo habré hecho para que me quieras tanto”. Después le manda un deseo para que “la pases muy feliz y con toda tu familia".

"Me corren cosquillas por todo el cuerpo", dijo la abuela apenas vio el mensaje, según contaron familiares que difundieron el video en las redes sociales días atrás.

Ella había pedido hablar con la ex presidenta y entre la familia y los militantes gestionaron el mensaje, que finalmente llegó. "Fiel a su estilo, Canda, redobló la apuesta: «Cristina, te quiero ver personalmente!!!»", fue su reacción.

El saludo no es un hecho aislado. Este viernes a la tarde festejaban en la Unidad Básica Cristina Conducción, de Génova 1689, y homenajeaban a “Canda” por su siglo de vida y por su militancia sin fecha de vencimiento.

Además, Cándida -nacida en San Agustín y radicada en Rosario- y su hija Rita lograron que el Tribunal Electoral nacional la incorporará al padrón para poder votar el próximo 22 de octubre.

La abuela había sido eliminada del padrón en las Paso de agosto y se quedó con las ganas de cumplir con su derecho cívico, algo que hace desde que Perón y Evita le dieron esa posibilidad.

“La compañera Cándida Frutos es testigo y actora de 100 años de nuestra historia. En homenaje a todas las madres peronistas Canda será agasajada desde las 18”, dice el comunicado de Unidad Básica Cristina Conducción.