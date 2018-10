La industria cayó 5,6% y Pymes alertan que no podrán pagar aguinaldos

La Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas (Apyme) envió una carta abierta al presidente Mauricio Macri en la que advierten las consecuencias inmediatas de las medidas económicas aplicadas por su gobierno, entre ellas, la imposibilidad de afrontar el pago de aguinaldos.

En coincidencia con esa advertencia, se conoció este jueves un nuevo dato de la caída de la actividad industrial. En agosto sufrió su cuarta baja en forma consecutiva y perdió 5,6% interanual

El acumulado anual del Estimador Mensual Industrial (EMI) del Indec, respecto de igual período del año previo, arrojó una baja del 0,8% en el octavo mes del año.

A este oscuro panorama se suma la crítica situación de la Industria Alimentaria Mendocina (Iamsa), principal unidad de negocios del grupo Alco-Canale que absorbe a 1.000 trabajadores, y acaba de anunciar su quiebra, y al drástico ajuste de La Campagnola que ya desvinculó a 750 empleados.

Apyme: “El pago de aguinaldo se va a complicar mucho

En el texto de la carta abierta, Apyme expresa al mandatario nacional: “Concretamente, la crisis que perjudica a las Pymes y al trabajo nacional, beneficia al sector financiero de intermediación, a los especuladores locales y globales, a las grandes empresas formadoras de precios, al complejo agroexportador, las compañías mineras y de energía, que ven crecer sus dividendos con viento a favor. En tanto, las Pymes cierran o deberán «reconvertirse». Que es lo mismo, porque ninguna pequeña empresa se crea, crece y se sostiene con esfuerzo de generaciones para terminar cambiando de rubro, perdiendo capital, achicándose y despidiendo a sus empleados”.

“Esto no sucede a causa de la «ineficiencia» de nuestras empresas, sino por decisiones de políticas económicas que nada tienen que ver con el fomento de la producción y el trabajo nacional, y de un Estado que renuncia a su papel de velar por los intereses del conjunto de los sectores que constituyen el entramado económico y social”.

“Estas políticas –continúan diciéndole al presidente Macri– se reflejan hoy en el proyecto de Presupuesto Nacional que su Gobierno y el FMI buscan imponer. Tal como está planteado, es un Presupuesto para el sector financiero, no contempla un crecimiento del consumo interno ni el fomento de la economía real, quita recursos al trabajo y a las políticas de apoyo sectorial”.

“Le pedimos que nos escuche –insisten– queremos participar de las discusiones para buscar una alternativa a este modelo económico, porque estamos convencidos de que no hay “un solo camino” posible. Es indispensable que, con el mismo realismo con que se dan algunas cifras, se vea la realidad del sector que da el 80 % del trabajo y constituye más del 90 por ciento de las empresas del país”, afirma Apyme en un fragmento de la misiva y alertan que “el pago de aguinaldo se va a complicar mucho porque una de las alternativas que tenían era acceder a un crédito subsidiado para ese fin, pero obtener hoy un crédito a una tasa del 80 por ciento es imposible, porque no se puede pagar”, explicó el secretario de Apyme, Juan José Sisca.

Alco-Canale y La Campagnola con la soga al cuello

En las últimas horas, la Justicia dictaminó la quiebra de la Industria Alimentaria Mendocina (IAMSA), principal unidad de negocios del grupo Alco-Canale, considerada la mayor exportadora de conservas de la provincia de Mendoza. Propietario de cinco plantas, emplea a 1.000 trabajadores que en su mayoría hace más de dos meses que no cobran sus salarios.

Por su parte, la planta de conservas de La Campagnola de Arcor, ubicada en San Martín (Mendoza), ya desvinculó a 750 trabajadores. El sindicato de la alimentación denunció "vaciamiento y retiros voluntarios", ya que la empresa sólo se quedaría con la línea de envasado de granos.

El sector de conservas está en crisis, como buena parte del sector alimenticio. El grupo Canale tiene tres plantas en Mendoza –Tupungato, Tunuyán y Real del Padre– donde hacen el llenado de conservas de tomate, fruta y mermelada. Se suma la planta de Redepa en Lavallol que hace los envases de hojalata para los alimentos de conserva, y en Catamarca tienen la planta Caminos de llenado de legumbres.

Nicolás Macchi, delegado de una de las plantas, dijo que no cobraron sueldos durante los últimos tres meses. No tienen ART, les cortaron la obra social, y desde 2015 vienen soportando despidos, suspensiones y no pago de vacaciones, entre otros incumplimientos de los derechos laborales de los trabajadores.