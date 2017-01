La lluvia de anoche complicó más el servicio eléctrico

En diálogo con Radiópolis (Radio 2), la vocera de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), Diana Antruejo, confirmó que había esta mañana varias zonas con inconvenientes en la red de media tensión. Según precisó, en Dorego y Arijón hasta el arroyo Saladillo no había suministro. Tampoco en el radio comprendido por las calles Mendoza, Garzón, Cochabamba y Circunvalación. Lo mismo en Montevideo, Viamonte, de Dorrego a Laprida como tampoco en Catamarca a Santa Fe y Entre Ríos a Moreno.

