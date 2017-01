Después de la tormenta hubo numerosos cortes de luz

En este escenario de cortes, en horas del mediodía, cuando un diluvio se desataba sobre Rosario, en peatonal Córdoba al 1000 explotó transformador subterráneo de la EPE (ver fotos). Hubo un fuerte ruido, humo y daños en la vereda. Por fortuna no hubo heridos pero varios comercios de la cuadra se quedaron sin luz.

