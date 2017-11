La nieta de Alfonsín cruzó con dureza a Carrió

La diputada nacional de Cambiemos Elisa Carrió elogió al presidente Mauricio Macri por las reformas que pretende llevar a cabo el gobierno y dijo que lo votaría en caso de que busque la reelección. Además, criticó al ex mandatario Raúl Alfonsín, lo que generó que dirigentes radicales salgan al cruce de sus declaraciones hechas vía Twitter.

Lilita publicó en su cuenta de Twitter palabras de elogio a Macri tras su discurso en el Centro Cultural Kirchner, donde dio a conocer los ejes de las reformas que buscará poner en marcha el Ejecutivo.

"Señor presidente si sigue así, en dos años lo voto", expresó en un tuit. En otro, indicó: "La diferencia con Parque Norte de Alfonsín es que Macri no solo tiene voluntad sino que ama la acción política".

Firme discurso del presidente @mauriciomacri frente a la corporación empresarial, sindical y judicial. — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) 31 de octubre de 2017

La diferencia con Parque Norte de Alfonsín es que @mauriciomacri no solo tiene voluntad sino que ama la acción política. — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) 31 de octubre de 2017 Señor Presidente @mauriciomacri si sigue así, en dos años lo voto. — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) 31 de octubre de 2017

Entrevistada por los periodistas Alberto Lotuf y Ciro Seisas (A Diario, Radio 2), la nieta del ex presidente y diputada nacional Rocío Alconada Alfonsín señaló: "Quiere confundir el discurso de Parque Norte (del 1º de diciembre de 1985), que nada tiene que ver con un plan de ajuste que hay que estudiar bien. Me preocupa que no haya un comité radical detrás que le llame la atención".

Para la legisladora nacional y familiar del ex jefe de Estado, dirigentes radicales deberían exigirle "que no se meta con Raúl ni con lo que representa". "Está nerviosa por algo. Tiene una larga historia de destruir todo lo que arma. Es una persona inteligente, esto no fue una burrada. Salvo que esté desvariando, no lo sé", disparó.

Alconada Alfonsín remarcó que la propia Lilita admitió en su Twitter que se había quitado "el bozal de la campaña", lo que para ella fue un reconocimiento de que no es honesta. "La honestidad no es sólo no robar. También no mentir. Y ella en campaña mintió", concluyó.

¡Ya me saqué el bozal de la campaña! �� — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) 31 de octubre de 2017

Por último, la diputada radical manifestó que el gobierno nacional debería darle un lugar específico a Carrió "donde pueda hacer lo que le sale bien y llamarse un poco a silencio". "Ella se cree que es quien para decir quién es bueno y quién es malo", finalizó.