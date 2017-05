La nueva moda de alquilar amigos

Una agencia que alquila amigos es furor en Japón. Por 9 dólares la hora se puede tener un acompañante para ir a cenar, al cine, a ver un partido de fútbol o cantar Karaoke.

La empresa ofrece a 70 miembros, varones y mujeres de alrededor de 50 años, para alquilar por horas. Algunos de ellos llevan más de dos años “alquilándosé” como es el caso de Ikeda, uno de los más requeridos de la agencia, que ve a unos 30 clientes por mes que le demandan unas 20 horas por semana, según indica un informe de la BBC.

Muchos de los solicitan los servicios de Ikeda se repiten, por lo que el “amigo alquilado” ya sabe sus gustos y la rutina a seguir. “Muchas personas solo quieren tener a alguien que los escuche. Yo no veo esto como un trabajo, no lo hago por dinero. Tampoco es un pasatiempo ni un trabajo voluntario. Me pagan muy poco dinero la hora”, explicó Ikeda y agregó: “En realidad le dedico tanto tiempo porque yo también quiero conocer gente. Me he convertido en buen amigo y socio de mis antiguos clientes. He hecho justos negocios”, dijo.

La fama como “amigo” de Ikeda trascendió y requirieron sus servicios para “alquilarlo” como mozo, guía de turismo, hasta lo solicitaron como novio. “La comunicación y la relación entre las personas va cambiado en el mundo, la gente solía pedir ayuda a familiares o conocidas, pero como ya no todos están disponibles para los demás, ahora se alquilan amigos”, concluyó el joven.