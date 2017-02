La otra cara de los antioxidantes

Algunos experimentos con animales en investigaciones anteriores sobre esta cuestión no habían logrado demostrar que estos compuestos beneficiaran al organismo, y otros incluso habían probado que un ligero incremento en sustancias oxidantes pueden prolongar ligeramente la esperanza de vida en ratones.

"Cada vez más trabajadores de clase media veinteañeros toman píldoras con antioxidantes como la vitamina C o los polifenoles de té, pero deben dejar de hacerlo", advierte en el trabajo publicado en la revista especializada Redox Biology, la especialista Chen Chang, líder del equipo que elaboró la investigación.

Un estudio realizado por médicos de China, un país donde el consumo de suplementos con antioxidantes como la vitamina C está muy extendido, alerta sobre el abuso de estas sustancias y asegura que pueden incluso acelerar el envejecimiento, el efecto opuesto al que se cree producen, según publicó docsalud .

