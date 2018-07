La pesadilla de una joven tras un asalto en la calle que quedó filmado

Nadina está viviendo una auténtica pesadilla luego de ser salvajemente asaltada en la calle. Días atrás, fue abordada por dos delincuentes, uno que la tiró al suelo para robarle el teléfono celular y otro que esperaba a bordo de una motocicleta. La chica sufrió fracturas de tibia y de rótula y debió ser intervenida quirúrgicamente. No puede ir a trabajar y perdió la posibilidad de rendir materias en su carrera universitaria. El robo quedó filmado.

La mamá de Nadina habló este lunes con el periodista Juan Pedro Aleart para el programa De 12 a 14 (El Tres). “Ella iba a visitar a una compañera, caminaba por Moreno y llegando a Virasoro la asaltaron, la tiraron al piso”.

Sobre el estado actual de su hija, dijo que “el sábado a la mañana tuvieron que hacerle una cirugía, con prótesis; está internada, muy dolorida, pasando por un trance muy feo”.

Nadina envió un audio de whatsapp a El Tres, donde contó que “iba caminando hasta la casa de una amiga, me crucé con un hombre y me pareció raro porque me miró. Nos cruzamos y me tiró al piso”.

“Cambió mi vida; no puedo trabajar, no puedo presentarme a rendir”, confió la muchacha muy angustiada.

Luego señaló: “Lo que más me indigna es la impunidad con la que se manejan; como siempre terminamos agradeciendo que no nos matan”.

“Lo físico es muy duro, pero lo psicológico también porque hay que volver a salir a la calle”, finalizó.