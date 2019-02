La provincia ofreció a los estatales una paritaria con cláusula gatillo condicionada

El gobierno provincial ofreció a los sindicatos de trabajadores públicos una suba salarial que se ajuste con una cláusula atada a la inflación pero condicionada a la recaudación de las arcas santafesinas.

El ministro de Gobierno, Pablo Farías, valoró el esfuerzo de la administración que lidera Miguel Lifschitz con la “decisión de resguardar los salarios de los estatales frente a la inflación”.

El funcionario dijo que el año pasado Santa Fe mantuvo el poder adquisitivo de los empleados, frente a la pérdida de los asalariados privados de unos 20 puntos en promedio. "La política salarial de este año es continuar aplicando la cláusula de actualización automática de los salarios”, definió.

Sin embargo, Farías reconoció que la recaudación “no está creciendo al mismo ritmo de la inflación y es algo que tenemos que tener en cuenta”. “El porcentaje va ser dado mes a mes”, añadió.

Ambos puntos fueron cuestionados por Jorge Molina, secretario de los estatales de UPCN. El dirigente sindical se mostró “para nada” conforme con la oferta porque no define un porcentaje claro y lo condiciona a la recaudación.

Molina observó que una evolución negativa de los ingresos de la provincia podría ponerle un techo a la suba salarial y quedar por debajo de la inflación. Es decir, perder poder adquisitivo.

“Nosotros planteamos una política salarial en tres aspectos: mantener la cláusula gatillo, un aumento porcentaul y garantizar a los compañeros que menos tienen un mínimo”, dijo a la periodista de Radio 2 Ivana Fux.

“El gobierno toma un solo aspecto que es la cláusula gatillo y la quieren vincular a los recursos tributarios de la provincia”, protestó.

Molina aclaró que se trata apenas de una primera reunión: “Es un proceso largo y estamos recién en el comienzo. Si no tenemos un porcentaje salarial no va ser posible el acuerdo pero esto no se construye de un día par el otro. Faltan reuniones y llegar a un consenso”. Las partes pasaron a un cuarto intermedio.