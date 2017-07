La razón por la que es bueno babear al dormir

Es más, aseguran que aquellos que no babean nada, podrían tener hábitos de sueño inadecuados, lo que provocaría que las neuronas no se recuperen completamente.

Es por eso que para los expertos del sueño, babear al dormir es bueno para la salud porque significa que el cuerpo funciona correctamente y no hay ningún trastorno que altere el descanso.

Es muy común que al dormirnos profundamente se nos abra la boca y terminemos babeando la almohada como Homero Simpson. Si te ocurre esto, no te preocupes porque es algo bueno.

