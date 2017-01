La receta del ciclista de 105 años que bate récords

A la hora de explicar cuál es su clave, hizo hincapié en su personalidad cabeza dura, pero también en no abandonar nunca el deporte, comer mucha fruta y legumbres. “Tampoco tomo demasiado café ni alcohol, y no fumo. Por supuesto que tampoco dejo nunca la bici”, dijo el francés que retomó la actividad a los 67 años.

