La respuesta de Monchi tras las fuertes declaraciones de Paz

La décima jornada del juicio a la banda conocida como Los Monos tuvo al testigo más esperado, Luis Paz, y una serie de manifestaciones flotaron en la sala del segundo piso del Centro de Justicia Penal tras su salida. Después de que el padre de Martín "Fantasma" saliera del edificio, Ramón Ezequiel Machuca, uno de los presuntos líderes de la organización pidió hacer uso de la palabra ante el tribunal.



"Luis Paz dijo que yo soy el responsable, instigador o ideólogo de la muerte de su hijo. Yo quiero decir que no tuve nada que ver. Tuvimos una amistad (con Fantasma) hasta el último día, que estuvimos en un baile juntos que fue el día anterior a su muerte. Eso lo saben hasta sus íntimos amigos que son los de su infancia y que ya declararon. Uno también viene a declarar (al juicio)", empezó el joven de 34 años que también es conocido como Monchi Cantero.



Además, recordó que el padre de la víctima afirmó que la presunta organización planeó el asesinato y agregó que "sería bueno" que brinde testimonio la persona que le brindó esa información. "Es para que se sepa la verdad. Cuando eso pase, ese día, voy a tirar cohetes", manifestó con respecto a la mención que hizo Luis a la hora de hablar de los pedidos de condenas hechos por el fiscal Gonzalo Fernández Bussy.



"Que no se deje llevar por comentarios de calle, como hicieron la investigación. No hay un testigo que haya visto o escuchado (algún hecho sobre asociación ilícita, que se juzga hasta el 28 de diciembre). Inventando cosas no podemos hacerle causas a cualquiera", concluyó.