La selfie de Miss Irak y Miss Israel que encendió a Medio Oriente

Miss Irak, Sarah Eadan, publicó un selfie con su compañera de concurso, Miss Israel, Adar Gandelsman, y generó todo tipo de reacciones en las redes sociales, incluso de quienes la condenaron por su actitud.

Gandelsman también compartió una foto similar en su cuenta de Instagram en la que llamó a Miss Irak "asombrosa". La publicación recibió casi 3.000 "me gusta".

Peace begins with people!Adar Gandelsman,Miss Universe Israel 2017 and Sarah Abdali Idan, Miss Universe Iraq 2017

The same scenario from what happened in 2015( between israel and lebanon) will happen again

Anyways, i'm proud of you girls for having the courage to take this pic pic.twitter.com/OjfKIcelDA

— ARMOND ( A) (@AboAmee68757464) 14 de noviembre de 2017