La tiraron del tren para robarle el celular y ahora lucha por su vida

Brenda Bigiatti tiene 27 años, estudia Medicina y desde hace una semana no abre los ojos. Un ladrón la empujó de un tren en movimiento para robarle el celular. Ocurrió en Buenos Aires. Su mamá reclama que atrapen al delincuente y se refuercen los controles para que otra madre no tenga que sufrir como ella.

Según publicaron distintos medios de Buenos Aires, Bigiatti seguía internada este viernes en la terapia intensiva del hospital El Cruce de Florencio Varela. La muchacha, que también es periodista deportiva, había cumplido 27 años en septiembre y estaba a pocas materias de recibirse de médica. De hecho, cuando la asaltaron regresaba de una práctica en Pablo Nogués. El ladrón la sorprendió en el tren Belgrano Norte en pleno viaje.

La última foto que le mandó Brenda a su mamá.

Brenda tiene fracturas múltiples en las costillas, en la columna, y una fractura expuesta de tobillo, además de hemorragia en el tórax. También sufrió un derrame cerebral que obligó a los médicos a abrir su cráneo para colaborar en la desinflamación.

Con un relato desgarrador, su madre, Elizabeth Buitrón pidió que recen por ella y a las autoridades que encuentren al agresor.

"Pido difundir y rezar. Rezar para que el milagro se produzca, que Brenda recupere su estado, que pueda ser médica. Ella tiene proyectos de vida. Si todos nos unimos en un rezo por Brenda, se va conseguir. Que se haga Justicia, que atrapen al culpable para que no haya otra Brenda y no haya otra Madre del dolor, para que no vivamos con miedo", dijo Buitrón en diálogo con Luis Novaresio, por radio La Red.