La vacuna antigripal del Pami estará disponible desde este lunes

Asimismo, el afiliado podrá consultar su punto de vacunación más cercano ingresando a la web del Pami o llamando a la línea de consulta gratuita 0800-222-2233, donde también se le informará cómo solicitar la aplicación en su domicilio si no pudiera movilizarse.

Los afiliados mayores de 65 años deberán acudir a esas farmacias sólo con su carnet y DNI, precisó el organismo en un comunicado, y recordó que "quienes no alcancen esa edad, así como las embarazadas, los niños y bebés de entre seis y 24 meses, deberán presentar una prescripción médica" para acceder a las dosis.

