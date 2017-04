La vacuna antigripal está disponible para los adultos en hospitales

Los síntomas de la enfermedad gripal suelen aparecer a las 48 horas de efectuado el contagio y la mayoría de los afectados se recuperan en una o dos semanas, sin necesidad de recibir tratamiento médico. Sin embargo, en niños pequeños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, la infección puede conllevar graves complicaciones, y poner en riesgo la vida. La gripe se manifiesta a través de un cuadro de fiebre alta, tos y dolores musculares que pueden ser leves o moderados. En la mayoría de los casos, los pacientes no tienen dificultades graves. Sin embargo, el riesgo de desarrollar complicaciones (la más frecuente es neumonía) aumenta entre los grupos de riesgo.

Como todos los años, quienes deben inmunizarse son los adultos mayores de 65 años, los equipos de salud y las embarazadas en cualquier trimestre de la gestación. En caso de no haber recibido la vacuna durante el embarazo, la madre debe vacunarse dentro de los 10 días posteriores al parto. Otro grupo de riesgo son niñas y niños de 6 a 24 meses, que tienen que recibir 2 dosis, con una distancia mínima de 4 semanas.

La Secretaría de Salud Pública y el Ministerio de Salud Provincial comunicaron que se encuentra disponible en hospitales y centros de salud la vacuna antigripal destinada a adultos, en tanto se señaló que por el momento las dosis pediátricas no fueron enviadas desde Nación y llegarán recién en los próximos días.

