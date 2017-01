Lactancia materna: ¿hasta cuándo conviene extenderla?

La relación madre bebé se va construyendo desde el primer momento con el contacto físico la mirada las caricias, por eso la lactancia materna ofrece el espacio único en el cual se da este fenómeno que es nodular en la composición de lo humano. Vínculo entre madre e hijo que se va fundando en este encuentro en el que la nutrición a través del pecho materno la hacen insustituible a la que la relación íntima que entre ellos se genera le agrega un plus valiosísimo. Es en realidad un vínculo de tres: mamá, papá y bebé. El papá integrado desde el primer momento a ese triángulo que genera contención y seguridad; generamos individuos que podrán ser independientes en el mañana y más seguros de sí mismos.

La lactancia materna es un tema central en pediatría, neonatología y perinatología. Es el alimento fundamental para el bebé recién nacido; no habiendo nada que pueda reemplazar a la leche de madre. Socialmente nada hay más equitativo que este momento de proveer alimento a un ser humano.

Suele ocurrir con ellas que nos manifiestan el temor que no les baje la leche y nos piden el biberón. La habilidad del pediatra y del neonatólogo es mostrarles a las mamás la importancia del calostro que es ese líquido amarillo claro que parece un suero y que en realidad es muy rico en inmunoglobulinas; con este alimento la mamá le está transfiriendo a su bebé todas las defensas, verdaderas vacunas que son de alta importancia en las primeras horas del bebé. A partir de las 72 horas comienza a bajarles una leche más blanca, con mayor contenido graso.

Era común la presencia de biberones; más, todavía vemos juguetes infantiles como muñecas que dan el biberón a “sus bebés”; pese a que es algo que contraindicamos absolutamente. Consideramos que la cultura de la lactancia materna no comienza en la mujer embarazada enseñándole cómo prepararse para darle la alimentación a su bebé, sino en las niñas trasladándole la cultura de la lactancia materna; haciéndoles notar que no es el biberón el símbolo de la lactancia, sino el pecho materno; entonces nada de juegos donde se les da a los muñecos el biberón; deben ver como habitual que la mamá le da el pecho a su hermanito. Ya que la lactancia materna es normal y natural y la alimentación ideal para el bebé.

