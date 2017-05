Ladrones a los tiros: en dos asaltos resultaron baleadas las víctimas

Fuentes policiales informaron que este jueves a la madrugada, personal del destacamento policial del hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) confirmó que a las 2.10 ingresó la víctima, identificada como Facundo C. de 22 años, en móvil del Sies. Se le diagnosticó una herida de arma de fuego en el brazo izquierdo y su condición era estable.

