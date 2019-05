Lanata: “Nadie tiene la más puta idea de cómo seguir"

Anoche arrancó la octava edición de Periodismo para Todos (PPT) y Jorge Lanata brindó su ya clásico monólogo político. En esta oportunidad, fue contra los precandidatos presidenciales a quienes los acusó de no tener en claro un plan de gobierno. Sin dar nombres, se refirió a cada uno de los dirigentes más importantes de modo crítico, incluso mencionó a Mauricio Macri.

Según publicó Clarín, comenzó su exposición de anoche: "Trato de que este programa sea divertido, pero hay una cosa que es importante: trato de no ser frívolo, porque la frivolidad en un país como éste es una falta de respeto. Y este 'tomala vos-dámela a mí' de todos los candidatos es una falta de respeto. A ver, señores: los está mirando un país que no llega a fin de mes. Gente que posterga sus sueños y no sabe qué será de su futuro. Y después ustedes se preguntan apesadumbrados por qué la gente no les cree", arrancó.

"¿Cómo creer en un candidato que puteaba a su vice y ahora lo acompaña?", se preguntó en referencia a la postulación de Alberto Fernández junto a Cristina Kirchner. Y continuó con palos a Roberto Lavagna: "¿Cómo creer en otro que sólo habla de consenso y sólo acepta ir él? ¿Consenso con quién?". "¿Y en otro del que todos dudan de qué lado está?", agregó en alusión a Sergio Massa.

Tampoco se salvó Mauricio Macri: “Cómo voy a creer en uno que todavía no nombra a quien lo va a acompañar. Y está en un partido que quiere que se baje porque creen que pierde".

"No es serio llegar a una elección así. Ustedes deberían estar discutiendo qué hacer y no con quién presentarse. O será que nadie tiene la más puta idea de cómo seguir", comentó en general y cerró: "La gente puede ser ingenua pero no es tarada. Y lo que se ve es un conventilleo, un puterío, una timba. Sean serios, hay chicos mirando todo esto. Hay viejitos que viven estafados. Hay laburantes. Y no da todo lo mismo", expresó.