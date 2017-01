Lanzan créditos para construir viviendas con financiación de hasta 80%

A partir de la cuota 37, las cuotas se recalcularán solamente una vez al año y dicho ajuste no podrá exceder el aumento de salarios, determinado a partir del Coeficiente de Variación Salarial (CVS), que se calcula cada mes de agosto, luego de concluidas las negociaciones paritarias.

Ahora el Nación formalizó la nueva línea de crédito en pesos y a tasa fija los primeros tres años, durante el período de construcción, que no podrá excederse del año, la tasa será del 18% y, una vez finalizada la construcción y hasta que se cumplan los primeros 3 años desde el primer desembolso, la tasa será de 14%.

El Banco Nación (BNA) anunció este miércoles una línea de créditos para construcción de viviendas sobre terreno propio, a 20 años con una tasa de 14% y 18% los primeros tres años y financiación de hasta 80% del valor de la propiedad a levantar. Se suma a los préstamos lanzados el año pasado, que no contemplaban la posibilidad de construir sino que eran para la compra de inmuebles.

