Lanzaron una campaña contra la venta ilegal de medicamentos

Con estos insumos más una auditoría sistemática, tanto provincia como el Colegio profesional y municipio trabajarán en la fiscalización de locales (kioscos, maxikioscos, supermercados, etc).

Finalmente, el funcionario municipal agregó que “las metodologías de control no pueden funcionar aisladas: es a través de estas campañas preventivas que el trabajo articulado se hace efectivo y esperamos que ciudad interprete el verdadero sentido y el riesgo que implica consumir por fuera de un marco legal”.

El secretario de Control y Convivencia Ciudadana de la municipalidad de Rosario, Gustavo Zignago, indicó que “hasta octubre del año pasado regía una ordenanza que establecía la prohibición de la venta de medicamentos por fuera de las farmacias pero esa venta no traía aparejada una sanción en sí misma. Fue a partir de una ordenanza impulsada por el bloque del Frente Progresista Cívico y Social que se anexó la penalidad y la sanción que establece multas”.

El presidente del Colegio de Farmacéuticos 2ª circunscripción, Cándido Santa Cruz, se refirió a la importancia de comprar en farmacias porque “son muchos los factores que pueden alterarse en locales que no poseen habilitación, como el conocimiento de la procedencia y la garantía de las cadenas de temperatura necesarias para conservación” del medicamento.

La campaña es impulsada por la dirección provincial de Red de Medicamentos y Tecnología Farmacéutica, bajo la consigna “Los medicamentos no son golosinas”. Se realizará en conjunto con el Colegio de Farmaceúticos y la Municipalidad de Rosario.

El Ministerio de Salud de la provincia lanzó este lunes en Rosario una campaña contra la proliferación de comercios que no están habilitados para expender medicamentos, debido a los peligros que esta venta implica a la seguridad sanitaria de la población.

