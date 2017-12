Las 25 preguntas y respuestas para entender el caso Matías Messi

El caso de Matías Messi, por trascendencia nacional y hasta en medios de España, acapara los principales títulos. Más allá del apellido, la espectacularidad de las imágenes y los secretos de las horas del hermano de Lionel en el Paraná siembran interrogantes que no pocos se realizan.

En medio de las tareas del fiscal José Luis Caterina (MPA), de las fuerzas policiales asignadas y de la posición de la defensa ejercida por Ignacio Carbone y Froilán Ravena, los principales interrogantes fueron expuestos en un informe de los periodistas Alberto Lotuf y Hernán Funes en Telenoche (El Tres).



1. ¿Cuándo y desde dónde salió a navegar?



Desde el barrio cerrado “Puerto Paraíso”, de General Lagos. Fue alrededor de las 16.30 del miércoles 29 de noviembre. Es un lugar que no está habilitado para salir.



2. ¿Salió sólo?



Sí, está acreditado. Lo tomó una cámara del barrio cerrado cuyo registro fue secuestrado por la Justicia. Llevaba un bolso y un balde, entre otras cosas.



3. ¿Y cuándo lo encontraron?



A las 5 de la mañana del día siguiente, flotando a la deriva, en una zona del río Paraná conocida como Canal Secundario o Paso Paraguayo. Fue un pescador, que creyó que era una embarcación que se había soltado de algún lugar.



4. ¿Cómo lo encontraron? ¿Dijo algo?



Acostado, entre las butacas de la lancha. Envuelto en una frazada. En jogging, sin remera y con sangre en la cara. Dijo que había chocado con un banco de arena y que no tenía nafta en el motor. No se identificó.



5. ¿El pescador lo remolcó?



Sí, Matías Messi le pidió que lo lleve a un club de Arroyo Seco y le ofreció $500 por esa ayuda o changa. El pescador, sin cambiar de embarcación, colocó una soga y lo llevó hasta el Club de Pescadores de Fighiera, conocido como “Los amigos del río”. Llegaron a las 5.45am del jueves.



6. ¿Y qué pasa en ese lugar?



Había dos personas, que llaman a la Sub Comisaría 11. Cuando llega la policìa, se identifica como Matías Messi (aunque menciona apellido materno). Dijo no querer hacer denuncia y consideró que no necesitaba asistenca médica. No quiso que lo trasladaran a un hospital.

Sí aceptó que lo lleven hasta la puerta del barrio cerrado nuevamente. Una cámara lo tomó cuando bajó del móvil e ingresó al barrio del cual había salida con el torso desnudo, lo que coincide con el testimonio del pescador que lo halló en el río

Las fuentes consultadas consideran que se lo ve "caminar con dificultad" aunque no pudieron especificar por qué.



7. ¿Y cuñando encuentran el arma?



Prefectura, al inspeccionar la embarcación, detecta sangre. Allí convocan nuevamente a personal de la Subcomisaría 11 y al Gabinete de PDI.

Es en la tarde del jueves, cerca de as 15. Allí aparece la sangra y la pistola calibre 380, que es un arma de guerra.



8. ¿Fue usada?



No está confirmado ni descartado totalmente. Es una pistola Bersa que estaba cargada con 6 balas en su interior. Ningún proyectil estaba percutado. Tampoco encontraron casquillos en la embarcación.

Como la cacha o mango tiene sangre humana, tanto arma como las muestras fueron enviada a pericias complementarias que están en curso.



9. ¿Y le hicieron dermotest?



Le tomaron muestras, pero 24 horas después. Él estuvo en su casa desde la mañana del jueves hasta las 19, que fue a internarse por sus propios medios al Sanatorio Parque. Ya con orden de captura emitida a las 22 por la Fiscalía, la PDI lo encontró a las 9 ó 10 de la mañana del viernes.

Ahí tomaron las muestras.



10. ¿El hallazgo del arma cambió algo?



Sí, que ya no lo requierion para tomar testimonio sobre qué pasó sino para imputarlo por la portación ilegal de un arma de guerra. Al no hallarlo ni en el country ni en una casa familiar de zona sur y obtener evasivas del entorno, el fiscal José Luis Caterina ordenó su detención a las 22 del jueves.



11. ¿La sangre es de una sola persona?



Tanto la encontrada en la lancha como la del arma son sometidas a análisis de ADN para ver si corresponden a una persona o más.



12. ¿Qué dicen las autoridades sobre la lancha?



Prefectura informó que no constaba en sus registros. El fiscal al definió como una embarcación "Fantasma". Se llama “Tomi y Luana" y dice "Rey E/T", que es matrícula en trámite. Efectivamente no estaba a su nombre de manera correcta. El abogado Ignacio Carbone dijo el viernes en Telenoche (El Tres) que a veces era utilizada por él y un grupo de amigos y socios en emprendimientos gastronómicos.



13. ¿Tiene daños la embarcación como para dar veracidad al accidente?



A simple vista el parabrisas no, aunque faltan informes finales, y daños graves el casco tampoco porque siempre estuvo a flote, pero no fue analizado aún de manera exhaustiva. La lancha está secuestrada en la sede Villa Constitución de la Prefectura Naval. En cualquier momento, y con presencia de las partes, la van a sacar a tierra para peritarla.



14. Hay algún otro elemento que llame la atención?



Una pala de puntear con barro en la punta y dos bengalas de auxilio, que no fueron utilizadas a pesar de haber mencionado un accidente.



15. ¿Peritaron su celular?



No encontraron ni está secuestrado un teléfono celular de su pertenencia.



16. ¿Cuándo lo operaron?



El sábado, de múltiples lesiones en el rostro, entre ellas fractura del maxilar. Permanece internado en calidad de detenido.



17. ¿Por qué lo imputaron?



El domingo en el sanatorio, por la portación ilegal de arma de guerra, por lo que afronta un proceso con una pena mínima de tres años y medio de prisión. No tiene permiso de portación ni para esa arma ni para otra. Como ya hizo una probation por un caso similar anterior, ya no podría acceder a una nueva. Cumplió en tiempo y forma y su abogado pidió el sobreseimiento, aunque todavía no está firmado.



18. ¿Declaró?



Sólo dio testimonios a terceros pero formalmente, en la audiencia, no.



19. ¿Qué dicen los abogados Ignacio Carbone y Froilán Ravena?



La defensa niega que el arma le pertenezca y señala que la encontraron autoridades policiales cuando él ya no estaba. En cuánto a la discusión técnica, plantean un atenuante sobre el que sostienen que el fiscal debe probar que quería ser usada para cometer un delito. De lo contrario, sí podría acceder a una pena condicional.



20. ¿Está o no detenido? Porque la defensa habló de un acuerdo.



Fue imputado por el fiscal que lidera la investigación y reunió toda la evidencia, José Luis Caterina. Esa prueba y la calificación fueron consideradas pertinentes y sólidas por el juez Juan Andrés Dónnola.Por un acuerdo previo entre fiscal y defensores, la prisión preventiva fue impuesta hasta el 23/12, por ahora en el mismo Sanatorio Parque por su estado de salud. Es decir, está internado, pero detenido. Si le dieran el alta antes del 23/12, debe discutirse dónde quedará alojado.



21. ¿Tiene custodia?



Sí, pero afuera de la sala. Personal del Servicio Penitenciario a las órdenes de la Oficina de Gestión Judicial. Este lunes hubo un llamado de atención de la defensa y familias de otros internos por la presencia de personal uniformado.



22. ¿Y se justifica la prisión preventiva?



Se pide en casos de pena en expectativa efectiva, de peligrosidad de fuga o de entorpecimiento de las pruebas. La Fiscalía cree que estuvo prófugo unas 12 horas, más otras 12 fuera del radar, lo que ya es entorpecimiento, como así también que la custodia privada del country no dejó ingresar inmediatamente a los primeros efectivos que fueron a entrevistarlo con solicitud judicial. Asimismo, que tiene potencialmente recursos y medios para fugarse o mantenerse fuera del alcance de la Justicia. No es que haya sucedido, sí que potencialmente tiene los recursos.



23. ¿Es allegado a la familia?



Absolutamente. Su padres estuvieron en la audiencia imputativa. Además, en un comunicado de prensa difundido este lunes, señalaron que "la familia Messi se encuentra plenamente abocada a las cuestiones relativas a la salud de Matías esperando su más pronta y satisfactoria recuperación".



24. ¿Cómo sigue la investigación?



El fiscal que cauteló la prueba y ordenó las medidas urgentes, José Luis Caterina, estaba en turno en la Unidad de Flagrancia del MPA. Dio tareas a la Policía provincial, Policía de Investigaciones y Prefectura Naval. Esta última fuerza hizo numerosas tareas que las fuentes consultadas ponderaron especialmente. Es posible que el martes Caterina envíe la causa a una unidad más "investigativa", que es Cibercrimen y Armas del mismo MPA. Podría ser asignada al fiscal Lucas Altare.



25. ¿Qué pasó en el río?



Distintos investigadores entienden que hay un episodio oscuro y con interrogantes abiertos, con una víctima que no tuvo el comportamiento habitual como tal, porque quería ocultar algo o simplemente evitar trascendencia.

La profusa prueba cautelada por la Fiscalía y las fuerzas provinciales y federales podrán dar más certezas sobre si efectivamente sufrió un accidente, fue víctima de un ataque que no quiso denunciar o es victimario. En ese sentido, no hay indicios ciertos de segundas personas. Tampoco búsquedas activas de personas de su entorno, lo que fue chequeado.

Tampoco se conoce qué hizo mientras estvo en el agua.

La defensa desdramatiza: insisten en que fue un accidente de los que pueden suceder en el río, sufrió severos golpes y necesita recuperarse.