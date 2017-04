Las Abuelas de Plaza de Mayo recuperaron al nieto número 122

"Todavía no sabemos mayores datos, y supongo que comienza ahora un tiempo de trámites y preparación para el encuentro del sobrino con sus familias, materna y paterna. Demás está decir lo que desearía poder estar allá en estos momentos, juntos a mi tío y primos, en Buenos Aires, acompañándolos en esta espera, que seguramente será de mucha ansiedad", finaliza el mensaje que este domingo publicó el sitio web Ámbito.

La información no fue confirmada por Abuelas. Trascendió a partir de la publicación en Facebook de una tía biológica del nieto 122. Según el mensaje, el nieto recuperado es un hombre de 42 años, que "vive en el interior y es padre de dos hijos".

