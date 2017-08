Las apps que no le pueden faltar al docente en el aula

Ejemplos hay muchos. OneNote, de Microsoft , cumple con esta misión: tomar notas, compartirla e incluso editarlas de forma colaborativa entre varios profesores o alumnos. Y no se ciñe exclusivamente a notas de texto: también reseñas imágenes o videos, enlaces a páginas web o incluso dibujos hechos a mano, o con un lápiz digital.

No solo nuestros alumnos deben tomar notas en él aula. Para los docentes surgen numerosas oportunidades a lo largo del día en las que una libreta vendría de maravilla para tomar apuntes, recoger información (por ejemplo, de una prueba de evaluación, de un debate…). Por supuesto, también hay apps para ello.

