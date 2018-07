Las conclusiones de Bauza tras los primeros dos amistosos

Rosario Central tuvo su primera tanda de ensayos formales en Costa Rica ante el Alajuelense y el entrenador canalla, Edgardo Bauza, sacó buenas conclusiones tras el 3-0 del equipo principal y el 0-0 de los suplentes. El DT elogió el orden defensivo y elogió a algunos futbolistas en particular.

Lo que más le gustó: "En el poco tiempo que tuvimos, quisimos preparar al equipo para que defensivamente esté mejor organizado. Lo más importante de esto, más allá del resultado, era ver cómo estaba estructurado el equipo y si habíamos mejorado lo defebnsivo. Se hizo y eso me deja satisfecho".

El funcionamiento de la defensa: "Nos paramos muy bien: defensivamente el equipo casi no tuvo fallas y no le dio posibilidades al rival para que llegara. No me voy tan contento por haber ganado como por haber terminado en ambos partidos con cero goles en contra".

El rival: "Alajuelense es un equipo que nos exigió y podemos sacar buenas conclusiones porque en todo momento intentó llegar anuestro arco. De hecho, jugó con cuatro delanteros en un momento. Pero nos paramos muy bien y pudimos llevar adelante el partido".

Sensaciones personales: "Tras 17 años, volver a dirigir a Central me pone feliz. Y más me pone quetras esta semana de trabajo, hicimos mucho hincapié en el orden y lo logramos. Claro que aún nos falta trabajo".

El ánimo del grupo: "En el vestuario estaban todos muy contentos. Porque habían ganado el partido 3 a 0 y nos habíamos propuesto que no nos hicieran goles. Había mucha satisfacción. Todo lo que hicimos en la primera semana en Costa Rica de hablar y mejorar lo que hacía falta está siendo positivo"

Los refuerzos: "Bettini cumplió. Le dije que no me interesaba mucho que pasara al ataque, pero sí me interesaba que defendiera bien y lo hizo. A Caruzzo ya lo conozco; hacía mucho que no jugaba los 90 minutos y por eso lo saqué antes. Pero cada vez que tuvo que intervenir, lo hizo muy bien. Es un jugador con experiencia y va a ayudar mucho para que el equipo se ordene.

El partido de Zampedri: "Ya lo conocía. En el primer tiempo sufrió algunos golpes, pero cada vez que tuvo la pelota por abajo resolvió muy bien. Es un jugador que técnicamente tiene todo. Veremos la próxima semana si va a jugar con Marco (Ruben) que ya está recuperado. Vamos a ver cómo armamos el próximo partido".