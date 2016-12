Las mejores razones para estudiar carreras de humanidades

Quienes desconfían de la importancia de las carreras de humanidades no están haciendo un juicio cierto sobre la realidad sino que demuestran tener una creencia limitante de lo que implica la cultura. Es decir, es fundamental que en la sociedad haya profesionales formados y competentes en áreas de letras puesto que gracias a su desempeño también aportan un conocimiento vital para el progreso ético.

Las carreras de humanidades son profundamente vocacionales. Y lo que no debería hacer ningún alumno que quiera ser feliz en su futuro profesional es tomar la opción de estudiar una carrera de humanidades como un plan B. Cuando en realidad, todo ser humano tienes más opciones de alcanzar el éxito cuando se concentra en una actividad que realmente le apasiona, según sostiene el portal formacionyestudios.com .

La sociedad evoluciona constantemente. Sin embargo, dicha evolución no se debe únicamente al conocimiento científico puesto que la filosofía, el arte, la historia y la literatura son conocimientos fundamentales para el ser humano que, a través de estas disciplinas, se conoce mejor a sí mismo.

