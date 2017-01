Las mujeres sin hijos tienen más riesgos de sufrir menopausia prematura

El trabajo, publicado en la revista especializada Human Reproduction y reproducido por el sitio Health Day , señala que el mayor riesgo se dio entre las mujeres cuyos periodos empezaron a una edad temprana y además no habían tenido hijos. En el caso de este combo, las posibilidades fueron cinco veces mayores.

Las mujeres que no tuvieron hijos tienen más riesgo de sufrir menopausia prematura o temprana. Lo mismo ocurre a quienes comenzaron los períodos menstruales a edades muy tempranas. Así lo revela una investigación que incluyó a más de 51.000 mujeres de Australia, Japón, Nueva Zelanda y Escandinavia.

