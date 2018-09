Las personas mayores sanas no deberían tomar una aspirina al día

Las personas mayores que gozan de buena salud no deben tomar una aspirina al día, según un estudio llevado en EE.UU. y Australia que ha analizado los datos de más de 19.000 personas en estos dos países con buen estado de salud, sin antecedentes de problemas cardíacos y mayores de 70 años.

Si bien es cierto que el consumo de aspirinas es beneficioso para aquellas personas que han sufrido de un ataque cardíaco o un derrame cerebral, es este estudio no se han hallado beneficios añadidos de su consumo en personas mayores de 70 años y sanas. De hecho, su consumo incrementaba el riesgo de hemorragia potencialmente mortal, tal como publica abc.

Muchas personas sanas toman una aspirina al día, a pesar de no hay estudios que demuestren algún beneficio, para hipotétivcamente reducir el riesgo de enfernedad cardiaca. Además, a pesar de que se le atribuye un papel anticancerígeno, todavía no hay resultados definitvos. Y no hay que olvidar que la mayoría de las investigaciones sobre los beneficios de la aspirina se realizan en personas de mediana edad.

Los resultados de este nuevo trabajo, que se publican en "The New England Journal of Medicine", parecen dar por zanjado este tema: la aspirina no reduce el riesgo de problemas cardíacos ni tienen otros beneficios. De hecho, aumetaron la cantidad de hemorragias estomacales.

Ahora bien, los hallazgos no se aplican a las personas que toman aspirina debido a un ataque cardíaco o accidente cerebrovascular: deben seguir los consejos de su médico.