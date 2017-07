Las prepagas pidieron subir otro 10% el valor de las cuotas

El primer aumento de este año fue del 6 por ciento en febrero, el segundo en julio por el mismo porcentaje, en agosto será del 5 por ciento. A estos ya autorizados por la Secretaría de Comercio se suman ahora los de agosto y septiembre, que aún no fueron aprobados. De esta manera, las prepagas subirían casi 30 por ciento para este 2017.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo