Las tareas del hogar ayudan a mejorar la salud de los obesos

La autora principal de este trabajo, Virginia Ariadna Aparicio García-Molina, del departamento de Fisiología de la Universidad de Granada, ha explicado que los participantes con el fenotipo obeso metabólicamente sano presentaron mayores niveles de actividad física de cualquier tipo y mejor cumplimiento de las recomendaciones que los individuos con alteraciones metabólicas, sean obesos o no.

En este estudio, examinaron las diferencias en los marcadores de riesgo cardiometabólico tradicionales y no tradicionales entre los 4 fenotipos de tamaño corporal, las posibles diferencias por sexo y el grado en que la actividad física tiene influencia sobre estos perfiles.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo