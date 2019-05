Lavagna descartó sumarse a Cambiemos porque "ha fracasado"

El ex ministro de Economía y precandidato presidencial Roberto Lavagna , aseguró este sábado que no se sumaría a Cambiemos porque el gobierno del presidente Mauricio Macri "ha fracasado".

El líder del espacio político Consenso 19 respondió de esa manera al planteo de un sector del radicalismo que busca ampliar la coalición oficialista y apuntó a Lavagna como un posible referente.

Sobre esa posibilidad, el economista fue tajante: "No, claro que no, no, no". En diálogo con radio Mitre, diferenció “hablar de un gobierno de unidad nacional es una cosa, pero sumarse a otra coalición (no)".

"Desde el punto de vista de gobierno, han fracasado. La economía no crece, el desempleo aumenta, la pobreza, la inflación, todos sabemos. Fracasaron. Fracasaron en su propia estructura interna, viven discutiendo si es un gobierno PRO o Cambiemos", planteó el ex ministro de Economía.

Señaló que "sobre casi cuatro años de gobierno, tuvieron tres años de caída del PBI" y que solo un año hubo una "suba moderada". También planteó que los trabajadores de ingresos medios y bajos "han sufrido pérdidas de hasta el 20 por ciento".

Además, alertó acerca de "la deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional y su vencimiento, que le cae todo al próximo gobierno" y sugirió que el gobierno debería "renegociar" ahora con el organismo. "Lo más urgente e interesante a discutir es la posibilidad de extender los vencimientos que tiene Argentina con el FMI. El resto son puras palabras", analizó.

Por otro lado, sobre una eventual negociación con los radicales y el PRO contestó: "Primero tienen que resolver temas internos. Después, la voluntad de un gobierno de unidad nacional siempre puede estar". Explicó que la idea de unidad implica "quebrar la idea de que se puede gobernar la Argentina con minoría" y dijo que ese espacio tendría que tener "un respaldo parlamentario del 55/60 por ciento".

"Eso se puede hacer cuando haga falta, simplemente tiene que haber voluntad. Debo admitir que hoy es muy difícil, después de casi cuatro años de ignorar a todos los demás, que el gobierno pueda lograrlo", manifestó.