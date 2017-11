¿Le pincharon el teléfono y dieron una entrevista a una radio en su nombre?

Tan extraña es la denuncia de José Febre, militante ambiental de Timbúes, que al llevarla a la Justicia les costó trabajo encontrarle una tipificación al delito cometido. Lo que cuenta es lo siguiente: lo llamaron de un programa de radio para salir al aire pero una persona le intervino el celular, se hizo pasar por él y minimizó en vivo la denuncia por contaminación que él pensaba hacer. Además, el falso interlocutor dijo que los vecinos tenían miedo de movilizarse para no terminar como Santiago Maldonado, lo que fue leído como “un mensaje”.

La entrevista se concretó el lunes pasado a las 18.15 en el programa “Crece desde el pie” que se emite por FM IRE 106.1. Los productores acordaron de forma previa con Febre y pasadas las 18 lo llamaron.

En el primer llamado se escuchó mucha interferencia y la comunicación se cortó. Cuando lo volvieron a intentar, otra persona que dijo ser José los atendió y salió al aire. Durante cinco minutos dio una extraña nota en la que minimizó las denuncias por contaminación contra el Grupo Pelco, que tiene una incineradora y planta de tratamiento de residuos industriales y de efluentes líquidos en el límite de Puerto General San Martín.

El entrevistado trucho asoció las protestas de los vecinos al caso Maldonado y dijo que tienen miedo porque “capaz que reprimimos”

Lo más extraño de la entrevista, que siguió con interferencias, fue una mención a Maldonado. El ambientalista apócrifo dijo que los vecinos estaban desmovilizados por un supuesto temor a que les ocurriese algo similar al joven muerto en el marco de una represión de Gendarmería en Chubut, el pasado 1° de agosto. El entrevistado trucho dijo que si protestan “capaz que reprimimos”, en lugar de “capaz que nos reprimen”, como hubiese dicho un manifestante.

"Estamos medio como quedados. No sabemos qué hacer. Nada que ver con lo que hablamos pero bueno, se asocia todo, viste el caso Maldonado, capaz que reprimimos (y anda a saber cómo terminamos)", dice en un fragmento (archivo al pie de la nota, minuto 5.40).

"Quisieron generar miedo"

“A mí nunca me sonó el teléfono pero escuché que otra persona estaba saliendo en la radio en mi nombre. Les avisé por mensaje a los chicos que ese no era yo y entonces fue que le preguntaron quién era, y ahí cortó”, relató José Febre a Rosario3.com.

El hecho ocurrió el lunes y el miércoles el joven que vive en Timbúes, a unos mil metros de la incineradora, fue a presentar la denuncia a Fiscalía de San Lorenzo. Lo acompañó el militante de Paren de Fumigarnos Daniel Romano. Ambos coincidieron en que se trató de “un mensaje” al sector. “Quisieron generar miedo hacia quienes estamos denunciando este tipo de hechos”, coincidieron los ambientalistas del cordón de industrial.

“La presentación en Fiscalía provincial fue para dejar asentado lo que me pasó entre las 18 y las 19. La investigación la tiene que hacer la Justicia Federal”, agregó Febre.

Del otro lado del teléfono, uno de los conductores del programa “Crece desde el pie”, Maximiliano “Tato” Barros contó a Rosario3.com que hicieron tres llamados al mismo número y quedaron registrados en el fijo de la radio. “Como es un inalámbrico, de esos que tienen una pantalla digital, ahí está claro que no fue un error al digitar, siempre llamamos al mismo número pero una vez habló alguien que no era José”, detalló.

“Éramos tres personas haciendo el programa. No nos dimos cuenta que no era José porque se escuchaba mal pero nos sorprendió porque no hablaba como él, era todo muy superficial lo que decía. Y cuando dijo que los vecinos no se movilizaban por miedo a terminar como Maldonado fue más extraño”, recordó el joven de 33 años, quien señaló que el programa lo hacen militantes socio ambientales de la región.

Después de advertir el mensaje de José Febre, Tato Barros le preguntó al aire al interlocutor quién era. Al minuto volvieron a llamar al celular y esa tercera vez sí dieron con el joven de Timbués, ya sin interferencias.

¿Error o clonación de celular?

Aunque los protagonistas hablan de intervención o “pinchadura” del celular, en realidad ese procedimiento sería similar a la clonación de una línea mediante el acceso al Imei del aparato (algo así como el número de identidad del teléfono). Con el acceso a ese código es posible montar una línea paralela. La interferencia es coherente con esa explicación técnica. Especialistas explicaron a este medio que el fenómeno es parecido a cuando una FM trucha se interpone a otra legal en el dial porque comparten la misma frecuencia.

Los conductores del programa de radio descartaron que se haya tratado de un error al digitar el número porque los llamados quedaron registrados en el aparato de la radio. Sin embargo, es posible que la comunicación se haya ligado por error, aunque difícil de explicar cómo la persona que atendió falseó su identidad e improvisó la entrevista.

“Sin dudas que esto fue una intimidación. No sé si nos están escuchando a todos porque hay mucha militancia ambiental en la región y el clima está caldeado”, dijo Maximiliano Barros.

El reclamo ambiental

José Febre integra el grupo de “Vecinos Autoconvocados por la vida Timbúes”. Denuncian que planta de tratamiento de residuos Pelco contamina y perjudica su salud. El horno para incinerar está ubicado en el límite con Puerto General San Martín, a un kilómetro de las viviendas del barrio Las Quintas o Petrolero, señalan.

“Trabajé en la fábrica en el año 2013 y conozco por dentro cómo funciona. Ahí me di cuenta que el olor y el humo venían del horno. Hasta 2011, incineraban dos toneladas diarias de residuos y tóxicos. Ese año hubo una explosión y trajeron otro horno más grande, que quema entre 36 y 38 toneladas. Ellos manejan muchos residuos peligrosos”, aseguró y añadió que en julio pasado hubo otro incendio en la planta.

Además, Febre culpó a esa actividad por los problemas respiratorios, afecciones en la piel y enfermedades que padecen los vecinos en los últimos años.