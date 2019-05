“Le pusimos un broche de oro a las gestiones de Binner y Bonfatti”

El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, inauguró este miércoles el 137º período de sesiones ordinarias de la Legislatura de la provincia. Se trató del último discurso brindado como jefe de gobierno provincial teniendo en cuenta que en diciembre próximo termina su mandato. Principalmente hizo un repaso de la gestión de los últimos tres años haciendo hincapié en las promesas cumplidas. Anunció una consulta popular sobre la Reforma Constitucional en las próximas elecciones generales de junio al tiempo que descartó que la Empresa Provincial de la Energía (EPE) traslade el aumento del 3 por ciento aplicado a la energía mayorista al sector productivo.

El mandatario provincial realizó un balance de su gestión y expresó la necesidad de conformar un modelo de estado abierto a la ciudadanía, con capacidad de escucha y diálogo: “Todo lo que le propusimos a los santafesinos se ha cumplido y si algo quedó pendiente, fue la reforma constitucional”.

En referencia a ello, Lifschitz confirmó que, para las próximas elecciones, se realizará una Consulta popular no vinculante coincidente con el próximo turno de las elecciones generales en junio. “Sostengo que no sería bueno, después de todo lo avanzado, que volviéramos a guardar en un cajón el Proyecto de Reforma Constitucional. Por este motivo hemos convocado a la realización de una consulta popular, no vinculante, coincidente con el próximo turno de las elecciones generales en junio. Que el pueblo opine libremente”, sostuvo.

El gobernador comunicó que junto a los gobiernos de Santa Fe y Córdoba decidieron que no se traslade el aumento de energía mayorista del 3 por ciento a los sectores comerciales e industriales de Santa Fe “en medio de la crisis económica que estamos atravesando”.

La exposición de Lifschitz se extendió por más de una hora. Sobre el cierre adquirió un tono más político. “Le pusimos un broche de oro a las gestiones de Hermes Binner y Antonio Bonfatti. Demostramos que las grandes obras se terminan, que los hospitales no eran maquetas, que las promesas se cumplen”, manifestó. “Hoy venimos a repasar lo hecho", manifestó y aseguró: "Demostramos que las grandes obras se terminan, que los hospitales no eran maquetas, que las promesas se cumplen. Que las rutas y las obras hídricas son una prioridad. Demostramos que teníamos decisión para enfrentar la violencia y la inseguridad y que teníamos un proyecto de desarrollo para Santa Fe”, resaltó Lifschitz.

“Quienes han invocado el cambio en estos años, han ido más por la innovación estética que política. Promovieron cambios que atrasan. Más puesta en escena que convicciones. Más fragmentación que unidad, más relato que realidad”, afirmó.

Un discurso de repaso

“Hemos hecho mucho y también quedan algunas etapas pendientes. Todo lo que le propusimos a los santafesinos desde este mismo estrado el 11 de diciembre de 2015, se ha cumplido”, arrancó. "Somos lo que hacemos. Hicimos mucho en estos cuatro años. Somos una coalición de gobierno exitosa en la gestión del Estado y no sólo un frente electoral. Hemos sabido rectificar errores y reconocer nuestros límites con humildad, pero también rescatamos nuestros logros. Por eso, hoy trabajamos para que Santa Fe tome fuerza y acelere el paso. La política santafesina tiene mucho por hacer todavía para poner a la provincia en el lugar en que debe estar”, se entusiasmó.

Luego, vinieron las precisiones: “Llevamos adelante un plan vial con fondos propios y financiamiento externo que comprende la construcción de 240 kilómetros de nuevas rutas pavimentadas, 1.030 kilómetros de repavimentaciones y 2.400 kilómetros de reparaciones integrales, además de 250 kilómetros de accesos y caminos enripiados. Recuperamos para la gestión pública la Autopista Rosario-Santa Fe, después de varias experiencias de concesión que no tuvieron un buen resultado y estamos encarando un plan ambicioso de repavimentación y de modernización de ésta, que es la principal vía de comunicación de la Provincia de Santa Fe.

“Las obras hídricas son una prioridad, con el objeto de proteger las zonas urbanas de todas las localidades de la provincia y disminuir los impactos de las inundaciones sobre las zonas productivas. Ejecutamos desagües urbanos en localidades como nunca antes se habían hecho. Firmamos 95 Convenios con Comités de Cuenca. Entregamos maquinarias nuevas y cedimos equipos existentes. Licitamos canalizaciones, defensas y puentes.

“Realizamos 300 intervenciones por emergencia. Elaboramos los Planes Directores de las Cuencas Provinciales. Trabajamos en conjunto con otras provincias conformando Comités Inter-jurisdiccionales. Encaramos grandes obras como la canalización del Vila Cululú o el Canal Interprovincial del acceso al agua es un derecho humano intransferible y constituye un bien social trascendental. Por ello estamos implementando un plan de acueductos para llevar agua potable a toda la provincia, resolviendo una deuda histórica. Inauguramos el Acueducto del Norte. Pusimos en funcionamiento la primera etapa del Desvío Arijón, llevando agua potable a Desvío Arijón, Sauce Viejo y Santo Tomé y estamos ejecutando la segunda etapa, para llegar a Rafaela y otras localidades de dos departamentos.

“Inauguramos la primera etapa del Acueducto de La Costa, que brinda servicio a los habitantes de San José del Rincón. Se encuentra habilitado el Acueducto Reconquista, para proveer a 24 localidades del norte de la provincia con una inversión de 6 mil millones de pesos. Y estamos avanzando en la II etapa del Acueducto Gran Rosario y la ampliación de la planta potabilizadora de la ciudad de Santa Fe que ya están licitados. Y hemos proyectado junto a Córdoba el Acueducto Biprovincial Coronda/San Francisco para abastecer de agua a más de 30 localidades de nuestra provincia y 38 en Córdoba en una primera etapa.

“Llevamos ejecutadas 180 obras entre remodelación integral de avenidas, grandes desagües, accesos y puentes para municipios y comunas. Obras en localidades chicas y grandes, acordadas y realizadas por cada uno de estos municipios y comunas, ejecutadas y financiadas por el Gobierno Provincial”.

“Destinamos 1500 millones anuales para reemplazar el subsidio que Nación quitó al sistema de transporte y los distribuimos en acuerdo con los municipios beneficiarios”, continuó.

“Renovamos el Aeropuerto Metropolitano de Santa Fe y el Aeropuerto de Rosario para mejorar nuestra conectividad aérea. Y encaramos la nueva terminal internacional del Aeropuerto Rosario. En el Puerto de Santa Fe por primera vez en muchos años comenzamos a cargar granos y tenemos en licitación un nuevo puerto de contenedores, con el desafío de recuperar definitivamente el puerto de Santa Fe para toda la región”, añadió.

Estamos orgullosos de lo que somos y de lo que hicimos: demostramos que las grandes obras se terminan, que los hospitales no eran maquetas, que las rutas y las obras hídricas son una prioridad, que las promesas se cumplen #AperturadeSesiones pic.twitter.com/gLT0Dji45O — Miguel Lifschitz (@MiguelLifschitz) 1 de mayo de 2019

Seguridad

“Pusimos en marcha un Plan de Seguridad pensado de manera integral y abarcativo de los múltiples aspectos del problema. Un primer objetivo era profundizar la reforma policial" y ahondó: “Impulsamos junto al Ministerio Público de la Acusación y los gobiernos locales de Rosario, Santa Fe y Rafaela el Dispositivo de Intervención Multiagencial para el Abordaje Territorial de las Violencias, con notable éxito en el objetivo de pacificar los territorios más afectados por la violencia”.

“Coherentes con esta visión de la seguridad hemos priorizando el trabajo sobre los barrios más cruzados por la violencia. La intervención social más impactante por su despliegue territorial es el Plan ABRE. Empezó en 33 barrios y hoy amplió su escala a 69 barrios de los grandes centros urbanos de la provincia", mencionó. “Más de 15 mil jóvenes participan todos los años del programa Nueva Oportunidad y otros 45 mil en este periodo volvieron a la escuela porque fuimos a sus casas a ayudarlos para regresar al estudio”, recordó.

Justicia

"En este periodo hicimos cambios muy significativos en el ámbito del Poder Judicial. La sociedad exige un servicio de justicia eficiente, moderno y transparente. Un primer paso fue agilizar el proceso de selección de jueces, camaristas, fiscales y defensores, lo que nos permitió cubrir más de 250 vacantes en tres años, el mayor número desde 1983", señaló.

"Promovimos la reforma de todos los códigos procesales de la provincia: el Código Procesal Laboral y el Código Procesal Penal, aprobados por esta Legislatura, como también el nuevo Código de Faltas denominado Código de Convivencia. Están en tratamiento, todavía, la reforma del Código Procesal Civil y Comercial y el Código Procesal Penal Juvenil", indicó Lifschitz.

Seguidamente, hizo mención al “plan de obras para el Poder Judicial más importante de los últimos 60 años en la Provincia de Santa Fe. Ya está en funcionamiento el Centro de Justicia Penal de la ciudad de Rosario, se está construyendo la tercera etapa de los Tribunales de la ciudad de San Cristóbal, los edificios nuevos para los Tribunales de la ciudad de Reconquista, de Casilda y de Cañada de Gómez, a su vez, se están encarando obras importantes en el viejo Hospital de Venado Tuerto para erigir allí el Centro de Justicia Penal del Departamento General López. Se implementaron cambios muy importantes con la modernización y la digitalización de los Registros de la Propiedad, del Registro Civil y la Mesa de Entrada Digital que permite el acceso informático de distintos trámites".

Viviendas

El gobernador apuntó a la creación de la Secretaría de Estado del Hábitat y a un cambio de paradigma que “permitió brindar, a la fecha, soluciones de mejora habitacionales a más de 50 mil familias santafesinas y trabajar en la actualidad en otras 23 mil”.

Salud

“El sistema público de salud está organizado en una red integrada de servicios con tres niveles de atención, enfatizando la descentralización territorial y la cercanía, y es gracias a la inversión realizada en esta red que hemos podido brindar casi 10 millones de atenciones ambulatorias por año en los tres niveles en toda la provincia”, explicó y precisó: “Terminamos y pusimos en funcionamiento tres hospitales: en Venado Tuerto, Ceres y el CEMAFE. Invertimos en obras de remodelación y ampliaciones en el Hospital Centenario, el Hospital Cullen, el Hospital de Casilda, San Lorenzo, San Jorge y Villa Constitución, entre otros. Estamos inaugurando en este semestre el Iturraspe y el de Reconquista y antes de fin de año el de Coronda y llamando a licitación para terminar los de Rafaela y Rosario. Construimos más de 100 Centros de Atención Primaria en distintos puntos de la Provincia. Seguimos modificando las maternidades en el segundo nivel de salud en toda la provincia para que las madres tengan la posibilidad de tener un parto seguro y respetado”.

Educación

En este aspecto repasó: “Creamos 757 salas de nivel inicial y alcanzamos el 100 por ciento de la cobertura de la sala de 4 años, obligatoria desde 2015. En 233 escuelas primarias ampliamos la jornada escolar porque como pone en evidencia la experiencia internacional, más tiempo en la escuela implica mejores aprendizajes. Abrimos 270 secundarias para garantizar el derecho a la educación obligatoria de los jóvenes. Llevamos 73 carreras terciarias a pequeñas localidades, barrios de grandes ciudades y parques industriales”, detalló.

“Construimos 101 nuevos edificios escolares, 20 nuevos edificios para los institutos superiores. Ampliamos y refaccionamos 1023 edificios escolares para incluir a más estudiantes y mejorar los entornos de aprendizaje”, continuó y terminó: “Sumamos también una importante infraestructura deportiva para uso escolar: piletas de natación, pistas de atletismo, playones deportivos y espacios educativos a cielo abierto”.

Energía

Lifschitz remarcó el lanzamiento del “Programa GENERFE, que promueve el desarrollo sostenible mediante el aprovechamiento de energías limpias, contribuye a la diversificación de la matriz energética y a su vez, incentiva la creación de valor dentro del territorio provincial. En la primera etapa, el programa GENERFE potenciará el servicio eléctrico en los corredores Norte (Rafaela a Tostado) y Sur (Casilda hasta Rufino) beneficiando a más de 320.000 habitantes. La potencia total a adjudicar en esta etapa asciende a 50 MW distribuidos en parques fotovoltaicos y eólicos”. Por último, recordó: “Ya funciona a título experimental la primera Planta Fotovoltaica de la provincia en la ciudad de San Lorenzo. A través del Programa PROSUMIDORES de generación de energía renovable por parte de los productores-consumidores de energía, otorgamos créditos blandos para la incorporación de energía renovable en PYMES y usuarios domiciliarios”.