Lechón, pollo, arrollado: opciones y precios para estas fiestas

El carnicero consultado por la periodista Feni Rubio aseguró que “este año hay un 20 por ciento menos ventas que el año pasado” y adjudicó la baja del consumo a que “la gente se cuida más, no hay tantas reuniones o despedidas, cada uno se guarda para los regalos o las vacaciones”.

Juan, carnicero del macrocentro de Rosario, sostuvo que “el lechón es un clásico” para estas fechas pero una opción que “la gente no acostumbra durante el año” y “por eso aumenta de precio”, reconoció.

