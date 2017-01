Lifschitz: "Se están haciendo obras hidráulicas como nunca"

“Seguro hay obras para hacer. Pero estamps haciendo grandes obras del plan hidráulico en toda la provincia. En Rosaro terminamos el Aliviador 3, está en marcha el conducto Vera Mujica, licitamos emisarios 27 y 28. No hay región donde no estemos encarando obras importantes”.

Puso especal énfasis en la zona tambera, donde la mayoría son pequeños productores que resultaron muy afectados. Y se mostró escéptico sobre las ayudas nacionales: “Nos van a tirar alguna cosa; algún apoyo va a llegar. pero no va a alcanzar”.

En diálogo con el programa A diario, de Radio 2, Lifschitz reveló que el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, lo llamó el viernes para ofrecer ayuda inmediata para enfrentar la emergencia. “Le transmití que por ahora no era necesario, que con los equipos propios nos estàbamos arreglando bien. Pero que la situación más grave es cuando baja el agua, o no termina de bajar, y empieza el impacto sobre las actividades productivas”, explicó.

