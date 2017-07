Lifschitz anunció el proyecto para bajar Ingresos Brutos a créditos hipotecarios

Lifschitz se refirió a iniciativas similares presentadas por legisladores provinciales y sostuvo que “este proyecto va a ser consensuado y queremos demostrar nuestro interés en avanzar con esta medida y alentar a que las personas que no tienen vivienda puedan acceder de esta manera, con un crédito hipotecario”.

"La provincia decidió colaborar con la disminución de los costos de la carga impositiva referida al Impuesto sobre los Ingresos Brutos", y señaló que será "muy importante que este beneficio se traslade a los beneficiarios de los créditos, y no termine significando mayor ganancia o beneficio para las entidades bancarias”.

