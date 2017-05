Lifschitz aseguró que “la provincia está presente en Melincué”

Sobre la propuesta de la Legislatura, de conformar una comisión investigadora sobre las obras realizadas por la provincia para prevenir y/o mitigar inundaciones, el mandatario fue contundente. Los desafió a investigar no sólo su gestión sino los últimos 35 años y comparar qué se hizo en ese tiempo y qué se ha hecho en estos últimos años.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo