Lifschitz sobre la balacera cerca de su casa: “No tengo miedo”

El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, pasó por Telenoche (El Tres) para hacer una especie de balance del año y en gran parte de su gestión en la Casa Gris, ya que se viene un 2019 con recambio de autoridades en todos los niveles del Estado. Consultado sobre alguna cuenta pendiente, admitió que “quizás podrían ser los fenómenos relacionados a la violencia”, aunque aclaró que “no es lo mismo que inseguridad, donde todos los índices de delito bajaron”. Acerca de las balaceras que vienen ocurriendo en Rosario, una de las cuales fue cerca de su domicilio, enfatizó: “No tengo miedo”.

“Quizás el tema donde los resultados no son todos los que yo hubiera querido, son los que tienen que ver con algunos fenómenos de violencia en la provincia”, reconoció Lifschitz en diálogo con el periodista Hernán Funes.

Luego quiso aclarar que “hago una distinción entre violencia e inseguridad porque si miramos la foto de 2015 cuando asumí y miramos la foto de este 2018, han bajado todos los índices de delito en la provincia”.

Amplió diciendo que “hay menos entraderas, menos robos, secuestros extorsivos prácticamente no tuvimos cuando en la provincia de Buenos Aires hay uno todos los días”.

También remarcó que “obviamente que tenemos un fenómeno que no pudimos domar del todo, que son los homicidios en conflictos interpersonales o vinculados al territorio por el narcotráfico”. Después añadió: “Pero tengo confianza en que también vamos a acotar esa situación”.

Sobre las balaceras a inmuebles en Rosario consideró que “si bien no tuvo víctimas, tuvo alto impacto mediático y genera temor en los funcionarios judiciales”. Y reconoció que “también genera cierta sensación de impunidad”.

“Hubo un gran trabajo de las fiscalías para investigar y capturar al primer grupo autor de las balaceras e identificar a su autor intelectual, que casualmente está preso (Guille Cantero)”, rescató.

Sobre el hecho que se produjo a la vuelta de domicilio en Rosario, expresó: “Yo no tengo temor, jamás he tenido un episodio que me atemorice, vivo en ese lugar hace 10 años”.