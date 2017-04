Literatura: "Enseñar y aprender a leer"

En el libro "Enseñar y aprender a leer" de María C. Molinari, Ana Siro, Mirta Luisa Castedo se presentan diferentes situaciones didácticas desarrolladas en aulas de jardín de infantes y primer ciclo de educación básica. Todas son actividades que pueden implementarse a partir de la presencia de una pequeña biblioteca en el aula o en la institución.

