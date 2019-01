Lo estafaron con la sombrilla, grabó un video y se volvió viral con el viento

Indignado por la estafa con la sombrilla que compró, un joven oriundo de Bahía Blanca decidió grabar un video de reclamo que en pocas horas se volvió viral en las redes sociales.

Se trata de Emiliano González quien se fue a veranear a las ventosas playas de Necochea junto a su novia.

Para realizar ese viaje, compró una sombrilla por internet. Pero parece que el producto no le dio los resultados esperados. Fue por eso que decidió grabar un video dedicado al vendedor de la sombrilla.

"¿Cómo te va, Nicolás? Esta es la sombrilla que me vendiste, chabón. Por eso estoy re caliente. Estoy caliente de antes de probarla porque sabía. Esto es una p…, me cobraste 3 lucas y me rompiste el o…”, dice el cliente indignado y arrastrado por el viento.