Logran regenerar los dedos amputados de ratones

La ciencia ha permitido que personas gravemente enfermas logren curarse, que quienes hayan sufrido fracturas o profundos cortes puedan sanarse, pero poco pudo avanzar respecto a las amputaciones de miembros. Hasta ahora.

Un equipo de la Texas A&M University logró regenerar parcialmente dedos amputados de los pies de ratones, a partir de dos proteínas denominadas BMP2 y BMP9.

La primera de ellas tenía como antecedentes el haber sido utilizada para crear un nuevo hueso. Sin embargo el principal cambio lo aportó la segunda, que por primera vez logró regenerar también las articulaciones.

Los ensayos demostraron que en tres días se había creado una nueva capa de cartílago sobre la porción de hueso regenerada. Y si bien todavía no se consiguió una regeneración completa de dedos cortados, los especialistas están convencidos que van por el camino correcto. Sobre todo porque la estructura del esqueleto humano es parecida a la de un ratón.

Ken Muneoka, de la Universidad de Texas A&M y uno de los autores del trabajo, comentó a New Scientist que el experimento muestra que las células de los mamíferos saben cómo y qué regenerar. "Pueden hacerlo, pero no lo hacen. Por lo tanto, tenemos que averiguar qué es lo que las está limitando", sentenció.