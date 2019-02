Lopérfido pidió sacar a Evita de la 9 de Julio y Nancy Dupláa lo cruzó

El ex funcionario nacional y ex Ministro de Cultura de Buenos Aires, Darío Lopérfido, lanzó una propuesta y provocación en las redes sociales al proponer retirar el mural de Eva Perón sobre la 9 de Julio porteña. Entre las miles de repercusiones, lo cruzó la actriz Nancy Dupláa.

“¿No habría que sacar ese adefesio fascista de la Av. 9 de Julio?”, lanzó el ex director artístico del Teatro Colón desde su cuenta de Twitter, con la imagen del edificio del Ministerio de Obras Públicas (actual sede del Ministerio de Salud y Desarrollo Social).

Lopérfido completó su mensaje: “El edificio es nacional pero el campo visual es de los porteños. Tiene todas las taras fascistas: culto a la personalidad, desproporción, glorificación autoritaria”.

Tema para el domingo. No habría que sacar ese adefesio fascista de la Av 9 de Julio? El edificio es nacional pero el campo visual es de los porteños. Tiene todas las taras fascistas: culto a la personalidad, desproporción, glorificación autoritaria. Que tengan lindo domingo. pic.twitter.com/YpF36FJclg — Dario Loperfido (@LoperfidoDario) 17 de febrero de 2019

El comentario generó todo tipo de respuestas y entre ellas se destacó la de Dupláa, prima del ex Secretario de Cultura y Comunicación de la Nación durante el gobierno de Fernando De la Rúa.

“¡¿Qué te pasó, Darío?!”, replicó Nancy. Lopérfido apenas respondió: “A la familia solo le digo cosas lindas. Te mando un beso”.

El ex ministro porteño, quien dejó su cargo tras decir que en la última dictadura cívico-militar no hubo 30 mil desaparecidos y recordado miembro del "Grupo Sushi" de De la Rúa, reconoció que pretende volver a Buenos Aires como candidato este año. Parece que su primera idea no fue más que ahondar en la vieja división de peronismo y antiperonismo.