López: “No hablé antes por temor a Cristina, que es muy vengativa”

El ex secretario de Obras Públicas de la Nación José López reiteró hoy que Fabián Gutiérrez, secretario privado de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, le ordenó trasladar los bolsos con nueve millones de dólares que llevó en junio de 2016 al convento de la localidad bonaerense de General Rodríguez, donde fue descubierto. También confió que no habló antes “por temor a Cristina, que es muy vengativa”.

Fuentes judiciales señalaron que esa confirmación se produjo en el marco de una nueva declaración ante los jueces del Tribunal Oral Federal 1 (TOF 1), por videoconferencia, desde un domicilio protegido, después de convertirse en arrepentido en la causa de los cuadernos de las coimas.

José López amplió su declaración por los bolsos del convento. Declaró que Fabián Gutiérrez, el exsecretario de Néstor y de Cristina Kirchner, le dijo que "necesitaba mover una plata grande de Daniel Muñoz" y que le aclaró "era una plata de la política" pic.twitter.com/VSyS3YO6oU — TN - Todo Noticias (@todonoticias) 4 de octubre de 2018

En ese marco, el tucumano López afirmó que tanto Fabián Gutiérrez, como Daniel Muñoz, secretario privado del ex presidente Néstor Kirchner, le indicaban que ellos "eran Cristina y Néstor; había que responderles como si fueran ellos", añadieron las fuentes.

Y, relató que a mediados de 2016 Fabián Gutiérrez le dijo que "necesitaba mover una plata de Daniel Muñoz" y que "era una plata grande, sin saber precisar el monto. Me dijo que era una plata de la política".

Además, afirmó que le advirtió que el operativo debía salir bien pues de lo contrario "las consecuencias pueden ser tremendas para vos y tu familia".

López agregó que el 13 de junio le dijeron que era el día del traslado del dinero y por la noche llegaron a su casa tres personas, dos en un auto y una en una moto que "bajaron los bolsos, dijeron que tenía que tirar los tres celulares a los cuales habían llamado" y acotó que le indicaron que lleve un arma.

"No hablé antes por temor a Cristina Kirchner, porque es vengativa. Yo sabía que los mensajes de Fabián venían de Cristina Kirchner", sostuvo López.

En otro tramo de su exposición el ex funcionario kirchnerista dijo que durante su gestión al frente de la Secretaría de Obras Públicas "varias veces le planteé a (Julio) De Vido (ministro de Planificación) que me quería ir".

"Mucho más cuando a principio del año 2011 me cita a una reunión con Cristina Kirchner en Olivos. Allí me plantea que podía ser parte del problema o de la solución y me muestra un cuaderno de Néstor (Kirchner)" quien, "anotaba todo lo que pasaba en esas reuniones", aseguró de acuerdo a su declaración.

El ex funcionario también aseguró que a la ex presidenta Fernández le contó "todo" y, en ese sentido, explicó que "había un sistema de recaudación en las obras viales, la metodología, que las partes del Ministerio no sabían el sistema".

Sin embargo, López estimó que la jefa de estado "no lo creyó porque mandó a hacer una auditoría".

José López también habló del convento de General Rodríguez donde dijo haber visto a De Vido, a su esposa Alessandra Minnicelli, como también a Alicia Kirchner, hermana del ex presidente, hoy gobernadora de Santa Cruz.

A ese convento, según López, también concurrieron el ex intendente de Avellaneda Carlos "Cacho" Álvarez y la jueza María Servini de Cubría. También mencionó que conoció al obispo Rubén Di Monte, a cargo del convento en 2003, cuando De Vido decidió la licitación para arreglar la Basílica de Luján, de la cual se había caído una cruz.

López volvió a pedirle perdón a su familia y a la sociedad, al señalar que ingresó a la política con vocación de servicio pero agregó que, "cuando el poder es mal ejercido desde la cabeza que terminan envenenando el sistema, las conductas se desvían y se termina confundiendo a quién se tiene que servir. Y es muy difícil salir de ese sistema perverso".

"No utilicé este sistema en beneficio propio. Yo no me enriquecí con la política, perdí todo", acotó.