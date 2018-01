Los accidentes más comunes con chicos y bebés: cómo prevenirlos

La pediatra y subdirectora del hospital de Niños Víctor Vilela, Carolina Binner, alertó sobre los accidentes domésticos que tienen a bebés y niños pequeños como víctimas y dio una serie de recomendaciones para prevenirlos.

Tras la muerte de un bebé ahogado en Rosario y de un niño argentino que cayó desde una ventana en Punta del Este, la profesional dijo este miércoles en el programa A diario (Radio 2) que "son muy frecuentes".

"Un niño pequeño puede tener un accidente hasta en un balde. Son segundos en los que puede ocurrir", señaló y llamó a "preparar los hogares para que sean más seguros".

Enumeró varias acciones a tener en cuenta. Sacar veneno, líquidos calientes, soda cáustica o medicamentos del alcance de los chicos. Si es posible ponerlos bajo llave. Quitar sillas de donde puedan subirse. Cercar piletas con defensas y no dejar juguetes en el interior que puedan llamar la atención de los pequeños. Las ventanas, balcones y escaleras tienen que estar protegidos. Tapar los enchufes. Los televisores deben estar bien sujetados.

"Los chicos no pueden quedar ni un segundo sin la vista de un adulto. Ellos no miden el peligro, no lo comprenden. Son exploradores, curiosos y van investigando. Hay que preparar la casa o fijarse que un juguete no tenga algo que se lo pueda llevar a la boca", añadió Binner.

Otro punto a tener en cuenta es que siempre debe haber "un adulto responsable al cuidado de los menores" y no repartir (diluir) esa tarea entre varias personas que pueden relajar la atención.

También alertó sobre los accidentes de tránsito y recordó utilizar siempre cinturón de seguridad (en sillas especiales) y que no vayan en los asientos delanteros del vehículo.