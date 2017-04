Los beneficios del aprendizaje colaborativo

Lo más importante del aprendizaje colaborativo es que su esencia en forma de habilidades sociales, comunicación asertiva y empatía, puede ponerse en práctica en cualquier otro contexto vital. Este tipo de aprendizaje está totalmente centrado en el alumno y en su capacidad de desarrollar habilidades prácticas. En este tipo de enfoque cada miembro del equipo no solo se siente responsable de su propia superación personal, sino también de la influencia positiva que puede tener en los otros miembros del grupo. Es decir, es un sistema de solidaridad en donde prevalece el bien común.

En el contexto académico a veces, se utiliza el concepto colaborativo y cooperativo como si fuesen conceptos sinónimos cuando en realidad no lo son. Cuanto más estructurada y sistemática sea la realización de una actividad, su esencia es cooperativa. Por el contrario, cuanto mayor sea el nivel de autonomía de los miembros del equipo, entonces, se produce una dinámica colaborativa. Sin embargo, en cierto modo son dos conceptos que se retroalimentan ya que para que exista cooperación, es fundamental que haya colaboración. Y a la inversa.

