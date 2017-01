Los cinco problemas inesperados de la diabetes y cómo combatirlos

Infecciones en la piel: aparecen lesiones con más facilidad, infecciones cutáneas, resequedad. Esto último se produce porque el cuerpo intenta eliminar el azúcar con la orina frecuente, lo que puede traer aparejado un cuadro de deshidratación si no se ingieren líquidos. La recomendación: tomar más líquidos y usar cremas hidratantes.

La diabetes es una alteración metabólica crónica por la cual no se metabolizan adecuadamente los azúcares, proteínas y grasas que se comen. El exceso de estos elementos en el cuerpo puede dañar tejidos y órganos, y en los últimos años se han descubierto otros problemas que causa a quienes padecen la enfermedad y no la tienen bajo control.

